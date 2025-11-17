Lukaku sta facendo di tutto per tornare a disposizione nella sua sfida da ex

Mentre i compagni si godevano la sosta per le Nazionali, Romelu Lukaku non si è concesso un attimo di pausa. L'attaccante belga è rimasto a lavorare duramente a Castel Volturno, deciso a bruciare le tappe per il rientro in campo dopo il grave infortunio di agosto. Il suo recupero era inizialmente atteso tra la metà e la fine di dicembre, ma l'impegno costante e la sua natura di stakanovista stanno accorciando i tempi.

Come riporta La Repubblica, Antonio Conte tornerà al centro sportivo e troverà un Lukaku che sta spingendo fortissimo per tornare a disposizione già nei prossimi giorni. L'obiettivo ambizioso del centravanti è la convocazione per la delicatissima sfida contro la Roma del prossimo 30 novembre, un match che per lui avrebbe il sapore speciale dell'ex.