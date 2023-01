Assurdo Juve: impazza la protesta dei tifosi, adesioni anche dal mondo arabo, Cuba e Australia

Continua ad espandersi la protesta innescata negli scorsi giorni dai referenti regionali degli Juventus Official Fan Club di tutta Italia

Continua ad espandersi la protesta innescata negli scorsi giorni dai referenti regionali degli Juventus Official Fan Club di tutta Italia. L'adesione alla causa - riporta Tuttosport - è stata registrata in Francia, come in Iraq, fino ad arrivare all'America Latina, dall'Ecuador al Venezuela. Non è tutto, anche dalla Cina si sono fatti sentire sostenendo la giustizia sportiva italiana quando c'è di mezzo la Juventus.

A inizio settimana i primi ad unirsi agli italiani sono stati i tifosi residenti negli Stati Uniti e in Canada, ma non sono mancate note promosse dagli JOFC presenti nel mondo arabo (Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Kuwait, Marocco, Mauritania, Libano, Libia, Oman, Palestina, Qatar, Siria e Tunisia". Rimanendo in Europa ci sono anche sostenitori presenti in Bulgaria, Croazia, Macedonia e Serbia che hanno manifestato vicinanza, ma anche a Montecarlo e in Svizzera. Infine, il malcontento si è spinto addirittura a Cuba e in Australia.