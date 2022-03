Atalanta, Gasperini sorride: doppio recupero, ma incognita Muriel per domenica

Come sta l'Atalanta in vista della sfida di domenica contro il Napoli? Arrivano aggiornamenti dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Come sta l'Atalanta in vista della sfida di domenica contro il Napoli? Arrivano aggiornamenti dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per domenica Gasperini recupera sia Boga che Miranchuk, che gli offrono ulteriori opzioni, anche tattiche, in più. Da verificare come rientrerà dopo il viaggio transoceanico Muriel: non stanco, visto che non ha giocato (tribuna) la seconda gara della Colombia per scelta tecnica, ma non è escluso che Gasp lo spenda come arma a partita in corso. Potrebbe essere una Dea con Koopmeiners (più probabile di Pasalic o Pessina) incursore centrale e Malinovskyi e Boga larghi".