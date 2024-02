Attacco in crisi, un dato è choc: nessuno ha fatto peggio da novembre

La crisi dell’attacco è evidenziata dai numeri: il Napoli non ha trovato il gol in sette delle ultime 10 partite di campionato

La crisi dell’attacco è evidenziata dai numeri: il Napoli non ha trovato il gol in sette delle ultime 10 partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 59 partite di Serie A. In generale, da inizio novembre, la squadra campione d’Italia è quella che ha chiuso più incontri senza trovare la via del gol in campionato: sette, almeno tre più di qualsiasi altra squadra. Urge invertire la rotta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.