Attacco Napoli non brilla: peggiore score offensivo negli ultimi 15 anni

Un dato che si riflette anche nei pochi gol degli esterni. Segna solo Hojlund, poi un gol Alisson, nessuno per Elmas e Politano, tre per Vergara

Il Napoli segna poco e questo dato, relativo all'attacco, viene evidenziato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Gli azzurri sono quinti per gol segnati (41), decimi per grandi occasioni create e settimi per tiri in porta, definendo questo score offensivo come il peggiore negli ultimi 15 anni, poiché era dalla stagione 2010/11 che gli azzurri non segnavano così poco dopo 27 partite. Un dato che si riflette anche nei pochi gol degli esterni. Segna solo Hojlund, poi un gol Alisson, nessuno per Elmas e Politano, tre per Vergara. E ovviamente stava segnando Neres prima dell'infortunio.

