Infortunio Lobotka avvolto dal mistero, Cdm: "Mai comunicato ma gira una voce"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa riferimento ai tanti infortuni in casa Napoli, l'ultimo quello di Lobotka costretto a dare forfait contro il Torino domani. "L’ultimo stop, quello di Lobotka, ma non solo, è addirittura avvolto dal mistero. Ufficialmente il Napoli non ha mai comunicato l’infortunio del giocatore ma il centrocampista, secondo i rumors, ha accusato problemi al quadricipite durante gli allenamenti e qualche noia muscolare già evidenziata a Verona". Il quotidiano aggiunge che non essendoci comunicazioni ufficiali non si ha al momento certezza dei tempi di recupero.