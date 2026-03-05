Infortunio Lobotka, Tuttosport a sorpresa: "Da tempo aveva questo problema"

Emergono oggi sui quotidiani ulteriori retroscena relativi all'infortunio di Stani Lobotka che sarà costretto a saltare Napoli-Torino. Ne parla anche Tuttosport che spiega come Lobo da tempo aveva problemi ma data l'emergenza aveva sempre giocato nel pieno delle difficoltà.

Il retroscena del quotidiano sul play slovacco

"Il centrocampista si trascinava questa problematica da diverse partite, ma vista l'emergenza e la coperta corta in quella zona di campo, Conte ha dovuto schierare sempre il numero 68 azzurro: dal rientro dopo il suo ultimo infortunio - il 14 dicembre contro l'Udinese - ha giocato 17 gare consecutive da titolare, 16 di queste fino alla fine, riposando solo 17 minuti contro il Verona, quando è subentrato Gilmour".