Infortunio Anguissa, retroscena Repubblica: si temeva l'operazione
Il ritorno di Frank Anguissa è sempre più vicino. Dopo settimane complicate, il centrocampista del Napoli potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino. Come riporta La Repubblica, l’ultima decisione spetterà a Antonio Conte, che già a Verona aveva preferito rimandare il rientro del camerunese per semplice prudenza. Stavolta, però, la situazione sembra diversa: Anguissa si allena in gruppo da circa dieci giorni ed è pronto almeno per la panchina.
Anguissa ha temuto l'intervento chirurgico
Il centrocampista sta provando a lasciarsi alle spalle mesi molto difficili. Prima il grave infortunio muscolare rimediato a novembre, poi i problemi alla schiena a inizio 2026 che avevano fatto temere anche un possibile intervento chirurgico. Un percorso lungo che ha fatto slittare il rientro fino a marzo, ma ora il peggio sembra finalmente alle spalle.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro