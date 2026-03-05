Infortunio Anguissa, retroscena Repubblica: si temeva l'operazione

Il ritorno di Frank Anguissa è sempre più vicino. Dopo settimane complicate, il centrocampista del Napoli potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino. Come riporta La Repubblica, l’ultima decisione spetterà a Antonio Conte, che già a Verona aveva preferito rimandare il rientro del camerunese per semplice prudenza. Stavolta, però, la situazione sembra diversa: Anguissa si allena in gruppo da circa dieci giorni ed è pronto almeno per la panchina.

Anguissa ha temuto l'intervento chirurgico

Il centrocampista sta provando a lasciarsi alle spalle mesi molto difficili. Prima il grave infortunio muscolare rimediato a novembre, poi i problemi alla schiena a inizio 2026 che avevano fatto temere anche un possibile intervento chirurgico. Un percorso lungo che ha fatto slittare il rientro fino a marzo, ma ora il peggio sembra finalmente alle spalle.