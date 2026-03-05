Infortunio McTominay, Cdm: "Corto circuito informativo, non è chiaro cosa sia successo"
Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola analizza le tante assenze in casa Napoli e gli infortuni dell'ultimo periodo. Tra questi, quello di McTominay che è out ormai da diverse settimane e che neppure domani contro il Torino tornerà.
"E anche ciò che è capitato a Scott McTominay non è di certo chiaro. Lo scozzese uscì per precauzione contro il Genoa per un problema muscolare,
poi non si è allenato per diverso tempo in gruppo". Il quotidiano, parlando di McT, aggiunge: "Anche qui un corto circuito informativo per un infortunio al tendine del gluteo che ha tenuto fuori il calciatore scozzese per un mese e può fargli saltare la quinta partita di fila".
