Auriemma: "ADL ha ribadito la promessa alla squadra: tre mensilità verranno pagate per intero"

All'inedita rifinitura al San Paolo ieri era presente anche Aurelio De Laurentiis. Succede nei momenti importanti di una stagione e questo lo è, scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport raccontando che il presidente ha voluto sottolineare il grande interesse del Napoli nel centrare la finale di Coppa Italia dopo sei anni dall'ultima volta. Il presidente ha apprezzato il manto erboso rimesso a posto, l'intervento di sanificazione, ma poi ADL ha preso posto all'hotel che ospita la squadra per ribadire - si legge - quanto già promesso in precedenza: ai calciatori saranno pagate tutte e tre le mensilità arretrate, per poi mettersi in regola con lo stipendio di giugno.