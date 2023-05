Auriemma su Tuttosport: "Luis Enrique sarebbe ennesimo colpaccio di ADL"

"L’arrivo di Luis Enrique, tentato anche dal Paris Saint-Germain, sarebbe l’ennesimo colpaccio del patron romano"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L’arrivo di Luis Enrique, tentato anche dal Paris Saint-Germain, sarebbe l’ennesimo colpaccio di De Laurentiis, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto per l’esperienza internazionale che l’allenatore ha maturato da coach prima e da ct dopo. E poi, non dovrebbe essere stravolto il 4-3-3 con cui Spalletti quest’anno ha vinto lo scudetto con il Napoli, un club che continua ad essere attrattivo perchè il progetto è sempre oltremodo solido". Lo scrive il quotidiano Tuttosport.