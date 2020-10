Auriemma su Tuttosport: "Napoli arrabbiato per due motivi! Con l'Atalanta vedremo 4 'nuovi'..."

"Oggi è un altro Napoli, arrabbiato per il ko ratificato dal giudice sportivo e da 9 giorni di clausura nella poco ridente Castel Volturno". Scrive così Raffaele Auriemma, noto giornalista, sull'edizione odierna di Tuttosport, soffermandosi sul ritorno in campo previsto per domani contro l'Atalanta: "In più ci sono 4 nuovi acquisti, tra calciatori arrivati ed altri ritrovati. Cioé, Lozano e Koulibaly che ora sembrano lontani parenti di quelli visti (e non visti) in campo nella scorsa stagione. Osimhen ha dato energia ed adrenalina alla fase offensiva, diventata inarrestabile con i quattro elementi in prima linea e adesso c'è anche il gigante Bakayoko che consentirà a Gattuso di adottare il 4-2-3-1 senza rimpianti".