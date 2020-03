Auriemma su Tuttosport: ipotesi nuova data per la semifinale con l'Inter (e la possibile finale)

Emerge un'altra data relativa al rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel suo articolo per Tuttosport, il giornalista Raffaele Auriemma fa sapere che la gara contro l'Inter si potrebbe giocare dopo la fine del campionato, "presumibilmente mercoledì 27 maggio, per poi disputare la finale a Milano il giorno domenica 31 maggio". Al momento si tratta solo di un'ipotesi, ce ne sono tante in ballo, s'è parlato anche di Final Four in estate oppure di mini-torneo tra le quattro semifinaliste.