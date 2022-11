Austria-Italia, probabili formazioni Gazzetta: Meret in panchina, tre azzurri titolari

Meret torna in panchina per far spazio a Donnarumma, ma nell'Italia che stasera affronterà l?Austria in amichevole ci sarà un bel po' di Napoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Meret torna in panchina per far spazio a Donnarumma, ma nell'Italia che stasera affronterà l?Austria in amichevole ci sarà un bel po' di Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo, Politano e Raspadori saranno titolari nel 3-4-3 che proporrà Roberto Mancini. Di seguito le probabili formazioni della Rosea. AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner, Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo