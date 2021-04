Avanza Dybala? Pirlo pensa alla scelta a sorpresa per il Napoli

Possibili novità nella formazione della Juventus in vista della gara di oggi alle 18.45 contro il Napoli. Per Gazzetta e Corriere dello Sport ci sarà Alvaro Morata in campo dall'inizio al fianco di Cristiano Ronaldo, indicazioni raccolte nella giornata di ieri anche su queste colonne.

Tuttosport invece sposa la linea Paulo Dybala: nel campetto compare la Joya e non lo spagnolo che potrebbe giocare a partita in corso anche se l'argentino non ha chiaramente i 90' nelle gambe.