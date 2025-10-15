Politano ha bruciato le tappe: la situazione in vista del Torino

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle condizioni di Matteo Politano, fermatosi nel match contro il Genoa e che potrebbe recuperare per la sfida col Torino. L’esterno del Napoli, secondo il quotidiano, avrebbe già pienamente recuperato dalla lesione al gluteo e sarebbe pronto a tornare titolare sabato allo stadio Olimpico Grande Torino.

Politano “ci ha messo del suo e, come al solito, ha bruciato i tempi di recupero”: il dolore è ormai sparito, ma Conte e lo staff medico vogliono comunque verificare che l’attaccante offra garanzie complete sul piano fisico. In caso di prudenza, la sua titolarità potrebbe slittare alle sfide successive contro PSV Eindhoven o Inter.