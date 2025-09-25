C'è una grande differenza tra i due film sugli Scudetti: gli spettatori l'hanno notato

È arrivato ieri nelle sale cinematografiche “AG4IN”, il docufilm dedicato al quarto scudetto del Napoli. La prima si è svolta al Cinema Metropolitan, davanti a un pubblico entusiasta che ha potuto rivivere le emozioni della cavalcata tricolore. Come racconta Il Mattino, questa nuova produzione si distingue dal film uscito due anni fa sullo scudetto di Luciano Spalletti. La differenza principale sta nell’approccio narrativo: in AG4IN trovano grande spazio le immagini provenienti dallo spogliatoio, con i discorsi di Antonio Conte e del capitano Giovanni Di Lorenzo che accompagnano la squadra prima di ogni partita.

Un racconto più diretto e intimo, che permette agli spettatori di entrare nel cuore pulsante del gruppo azzurro, seguendo da vicino emozioni, tensioni e motivazioni che hanno portato al successo. Diversamente dal film dedicato all’era Spalletti, dove i momenti nello spogliatoio erano stati mostrati solo di rado, AG4IN offre un’immersione totale nella vita della squadra, restituendo un’immagine autentica della stagione che ha consegnato al Napoli il quarto tricolore della sua storia.