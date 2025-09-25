Gazzetta sulle frasi di Conte e il mercato: "Il suo obiettivo era uno solo"

Dopo Napoli-Pisa si è discusso molto delle dichiarazioni di Conte sul mercato del Napoli che è stato importante soprattutto per lunghezza ma non con colpi super. Torna sull'argomento anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "Ma cosa voleva dire il tecnico azzurro con quelle frasi? L'intenzione era semplicemente di togliere pressione ai suoi calciatori, perché portare lo scudetto sul petto pesa. E poi Antonio vuole proteggere i nuovi, nel senso che ha bisogno di dare a loro del tempo per assorbire pienamente le sue richieste tattiche. L'inserimento sarà graduale, più o meno per tutti".

Ecco cosa aveva detto Conte in conferenza: "Noi dobbiamo avere pazienza, perché durante la gara ci possono essere cose positive e altre da migliorare. Noi con i nuovi, che sono nove e a parte De Bruyne arrivano da realtà diverse... Si ritrovano con lo scudetto sulla maglia, in una piazza come Napoli che vive di calcio. Quindi dovremo avere tempo e pazienza per inserirli. Con Lucca stiamo lavorando tanto per fargli capire determinate situazioni, ha qualità importanti ma deve fare uno step in su. Lo stesso Hojlund ha 22 anni, nel Manchester United non giocava. Sono queste le considerazioni da fare, considerazioni da persone serie".