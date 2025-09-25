De Bruyne-Modric, Gazzetta: "Hanno subito smentito un luogo comune"

Sebastiano Vernazza de La Gazzetta dello Sport parla oggi della sfida Milan-Napoli dalla prospettiva dei due campioni del centrocampo. Da una parte De Bruyne e dall'altra Modric. "Settantaquattro anni in due, 40 Luka Modric e 34 Kevin De Bruyne, ma se il fisico regge, l’età inoltrata aiuta, porta con sé esperienza, migliore gestione delle emozioni e delle situazioni. Luogo comune vuole che Modric e De Bruyne abbiano scelto la Serie A come ultimo giro di giostra. Può essere nel caso di Modric, a 40 anni gli orizzonti sono ristretti.

È discutibile che a 34 anni De Bruyne pensi al ritiro. Se il belga durasse quanto Modric, chiuderebbe tra sei stagioni. Milan-Napoli di domenica aggiungerà un capitolo alla saga di due centrocampisti tra i migliori al mondo".