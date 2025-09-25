Il Napoli è una cooperativa del gol: già 8 marcatori diversi, nel mirino un primato

Un dato curioso emerge dall’avvio di stagione del Napoli: il miglior marcatore della squadra è Kevin De Bruyne, autore di appena 2 gol in campionato. Alle sue spalle, però, c’è un elenco molto lungo: Spinazzola, McTominay, Anguissa, Gilmour, Beukema, Lucca e Hojlund hanno infatti trovato la rete una volta ciascuno. In totale, dunque, sono già otto i giocatori diversi andati a segno sui nove gol realizzati complessivamente dalla formazione di Conte.

Come sottolinea Il Mattino, questa distribuzione testimonia la natura corale del progetto azzurro: il Napoli non dipende da un singolo bomber, ma può colpire con più soluzioni, grazie alla partecipazione di tutti i reparti. Una tendenza che ricalca quella della passata stagione, chiusa con ben 13 marcatori differenti. E la sensazione è che il numero sia destinato a crescere, visto che mancano ancora all’appello calciatori dal peso specifico importante come Lukaku, Neres, Politano, Lang ed Elmas, tutti ancora a secco.