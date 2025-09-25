Milan, Leao contro il Napoli ci sarà? Cds: "L'idea di Allegri per domenica"

Ecco la prima di Rafa Leao con la maglia del Milan. Pronta la convocazione per la partita contro il Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Rafael Leao tornerà oggi ad allenarsi con il resto dei compagni a 39 giorni dall'infortunio subito nel match di esordio della stagione contro il Bari. Sarà il primo allenamento per lui e per la squadra verso il big match contro il Napoli, in programma domenica alle 20.45 a San Siro; nella giornata di ieri, i rossoneri scesi in campo contro il Lecce hanno sostenuto una seduta di scarico, mentre questa mattina sono attesi dalle prime prove tattiche in vista della sfida d'alta quota ad Antonio Conte".