Ballottaggio in mediana per il Venezia: Elmas può partire dal 1'

Ballottaggio in mediana in vista della sfida al Venezia: Elmas sfida Fabiàn. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Oggi, è sicuramente in concorrenza con Fabian Ruiz per un posto nella formazione titolare che, domenica sera, affronterà il Venezia al Maradona, nell’esordio in campionato. Ci sta pensando, Spalletti, invogliato anche dal ritardo di condizione evidenziato dal centrocampista spagnolo in questa fase di preparazione.

Elmas, invece, va a mille, l’intesa con Insigne e Osimhen produce giocate di bellezza tecnica e, soprattutto, tanti gol. Nell’ultima amichevole, contro il Pescara, che ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro, il centrocampista macedone ha giocato il secondo tempo, realizzando un gran gol dopo uno scambio con il capitano. Una prodezza che è stata molto apprezzata dall’allenatore e che potrebbe valergli qualcosa in più della panchina, domenica sera".