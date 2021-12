"Batte in trasferta una candidata allo scudetto!", i quotidiani esaltano l'impresa di Thiago Motta

Thiago Motta forse si è salvato fino a ora dall'esonero anche grazie alla clausola da 400mila euro che lo Spezia gli avrebbe dovuto versare in caso di licenziamento entro la fine dell'anno, ma contro il Napoli la vittoria in trasferta per 1-0 pesa e non poco. Per la Gazzetta "azzecca la strategia ed è evidente che la squadra sia con lui". Poi viene sottolineato il solo cambio effettuato nel corso del match che "forse è un messaggio alla società".

Il Corriere dello Sport conferma la sensazione che la squadra sia dalla sua parte poi aggiunge: "Dicevano che avesse il destino segnato a prescindere, già, ma nel frattempo ha battuto in trasferta una candidata allo scudetto". Tuttosport aggiunge che "nonostante il futuro incerto, il suo Spezia si fa apprezzare e porta via l'intera posta". Infine TMW: "Prova commovente della sua squadra, che si difende dagli attacchi continui del Napoli provando talvolta a rendersi pericolosa in avanti. Un atteggiamento premiato anche dalla buona sorte, sotto forma di autogol".

I voti

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5