Bayern su De Ligt, il Chelsea vira su Koulibaly: pronto ingaggio monstre per Kalidou

Questa manovra coglierebbe di sorpresa anche i bianconeri, che hanno proposto al senegalese un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione.

L'addio di Matthijs de Ligt alla Juventus prende sempre più forma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'olandese è vicinissimo al Bayern Monaco, disposto ad arrivare a 80 milioni per il classe '99, ambito anche dal Chelsea, che però in questo momento è un po' più indietro ed ha dirottato le sue attenzioni su Kalidou Koulibaly del Napoli, per il quale ha pronta un'offerta da 9,5 milioni di euro.

