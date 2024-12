Belahyane, il Napoli ci pensa: concorrenza agguerrita per il gioiello dell'Hellas

Napoli e Inter su Reda Belahyane per giugno. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna di Tuttosport sul prospetto molto interessante di casa Hellas: "Il centrocampista del Verona Reda Belahyane, dopo un grande avvio di campionato ha avuto una flessione, ma rimane un titolare e un possibile partente a gennaio. Piace in particolare alla Lazio (Baroni lo ha allenato da gennaio a maggio 2024) mentre su di lui stanno facendo dei ragionamenti Napoli e Inter, più per giugno.

Il presidente Lotito qualche giorno fa a una domanda precisa su Belahyane ha risposto che «al momento ci piacciono i nostri giocatori», ma la Lazio ha bisogno di un vice Rovella e il 3 dicembre l’agente del marocchino - e di Jackson Tchatchoua, suo compagno a Verona - è stato a Formello".