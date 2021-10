Belotti-Insigne, capitani in scadenza: Napoli ha un sapore speciale per il Gallo

Magliette diverse, ma tanto in comune: così i due attaccanti si ritroveranno di fronte dopo aver condiviso l'impresa dell'Europeo. "Capitani in scadenza" titola Corriere Torino per spiegare il parallelismo tra Andrea Belotti e Lorenzo Insigne. "Napoli-Toro è anche Insigne-Belotti: amici, campioni d'Europa e bandiere con il futuro incerto" si legge sull'edizione locale del quotidiano nazionale. E per il granata è una sfida speciale: "Il Gallo, dopo quasi due mesi di stop, rientra nello stadio dei suoi primi gol in serie A".