Beukema al Napoli, tifosi Bologna infuriati: lo ritenevano un idolo, si sentono traditi

Il Napoli stringe i tempi per Sam Beukema, la fumata bianca per il difensore del Bologna sembra davvero imminente. L'insistenza del club partenopeo sta per dare i suoi frutti, con l'affare che si avvia verso la conclusione. Come riporta l'edizione bolognese di Repubblica, domani si terrà un nuovo e decisivo round di trattative. L'intesa tra le due società dovrebbe essere raggiunta con un compromesso economico che si aggira tra i 30 e i 32 milioni di euro, magari con l'aggiunta di alcuni bonus. Ricordiamo che il Bologna dovrà versare il 20% all'AZ Alkmaar, un accordo risalente a due anni fa quando i felsinei acquistarono Beukema per 8 milioni di euro più il cartellino di Kasius.

L'addio del centrale olandese, tuttavia, non è stato accolto positivamente dai tifosi rossoblù. La voglia di andarsene manifestata dal giocatore ha generato malumore - si legge sul quotidiano - e un senso di tradimento tra i sostenitori, che consideravano Beukema un idolo. Nonostante le reazioni della piazza bolognese, il Napoli è ormai a un passo dall'assicurarsi un rinforzo importante per la propria retroguardia.