Beukema, che debutto! I quotidiani lo esaltano: "Pulito, ordinato, preciso. E pure goleador"

vedi letture

Sam Beukema ha bagnato il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli con il gol che ha chiuso i giochi a Firenze contro la Fiorentina. E i quotidiani esaltano il suo esordio. A cominciare dal Corriere dello Sport, che lo premia con un 7,5 in pagella: "Pulito, ordinato, preciso, attento. Perfetto nell'inserimento del 3-0". Mezzo voto in meno da parte de La Gazzetta dello Sport: "Altro debuttante, ma che partita. Solido dietro, sicuro negli anticipi e nell'impostazione. E il tocco vincente del 3-0".

Stesso giudizio anche da parte del Corriere della Sera e di Tuttosport: "II ko di Rrahmani lo lancia subito titolare e lui, nonostante rischi qualcosa per tenere Kean, debutta con un gol". Infine voto 7 anche per Il Mattino: "La prima volta da titolare con gli azzurri e il primo gol. Che dolce l'esordio di Sam. Il compagno di reparto va di preventiva, lui gestisce la zona come fosse un veterano. L'intesa con Buongiorno sembra gia buona, quella con Milinkovic-Savic va migliorata per sfruttarne a pieno le qualità".

Corriere dello Sport 7,5

II Mattino 7

Corriere della Sera 7

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7