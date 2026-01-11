Big match senza presidente: ADL non sarà a San Siro per Inter-Napoli

Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera al Meazza in occasione di Inter-Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il presidente azzurro sarà assente a San Siro e guarderà la sfida-Scudetto contro i nerazzurri in televisione.

