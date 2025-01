Billing, prima convocazione a Bergamo. E subito una novità tra i titolari

Mathias Olivera tornerà dal primo minuto sabato al Gewiss Stadium per la sfida contro l’Atalanta, dopo aver saltato la partita con il Verona per un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Un recupero fondamentale per Conte in vista di uno scontro diretto importantissimo in ottica scudetto. Spinazzola ripartirà dalla panchina dopo le due consecutive da titolare. In attacco Politano e Neres con Lukaku. Prima convocazione per Billing. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

