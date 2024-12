Biraghi, caso non ricomponibile: Giuffredi cerca soluzioni (e lo offre al Napoli)

L'ex capitano della Fiorentina presenziava in tribuna ieri sera, sugli spalti del Franchi, mentre i suoi compagni battevano gli austriaci per 7-0.

E dalla sua presenza in tribuna, scrive oggi Tuttosport, si dimostra che le parti vogliono far rientrare il caso e tornare a un'apparente normalità. Almeno fino alla riapertura del mercato, con l'agente Mario Giuffredi già alla ricerca di soluzioni. Biraghi ha un contratto con la Fiorentina fino al 2026 dopo che, in scadenza nel 2025, nella scorsa stagione ha già maturato i bonus per il rinnovo automatico di un anno. Il Napoli sembra poter essere una soluzione, in caso di addio di Spinazzola.