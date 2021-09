Blackout Dazn durante Napoli-Juventus: spunta la motivazione del disservizio

Un picco di traffico dietro il blackout di Dazn nei minuti finali (e decisivi) di Napoli-Juventus. Sabato sera, appena dopo il definitivo 2-1 di Koulibaly al Maradona, molti utenti della piattaforma hanno avuto la stessa disavventura: schermo nero, rotellina, infine trasmissione bloccata per qualche minuto con messaggio di scuse "si è verificato un problema con il video". Secondo quanto riferito da Il Tirreno, che cita i tecnici della piattaforma online, il disservizio è avvenuto per un picco di traffico, considerando che durante la partita le connessioni sono state oltre un milione. Tra l'altro, evidenzia sempre il quotidiano, le immagini trasmesse da Dazn arrivavano con una differita non da poco rispetto a quelle di Sky. Da capire i prossimi passi, visto che il tema ha già sollevato più polemiche e l'AGCOM ha fatto sapere di monitorare la situazione. Oltre alla Serie A che, comprensibilmente, vuole farsi "vedere" nel migliore dei modi.