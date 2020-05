Blindare Gattuso: ADL pensa a prolungamento con adeguamento fino al 2022

Blindare Rino Gattuso. In questo periodo Aurelio De Laurentiis, secondo quanto raccolto dall’edizione odierna di Repubblica, starebbe pensando al rinnovo del tecnico che si è guadagnato la sua fiducia in questi mesi così come la conferma sulla panchina azzurra.

Il quotidiano racconta di un patron pronto a prolungare il contratto del tecnico fino al 2022 con un contestuale aumento dell’ingaggio del tecnico calabrese.