Bologna-Inter resta incerta: c'è rischio concreti si giochi a maggio

© foto di Image Sport

Bologna-Inter rimane un asterisco sul calendario della Serie A e sulle classifiche delle due squadre. Non proprio irrilevante, considerato che i nerazzurri, vincendo quella partita, scavalcherebbero il Milan al primo posto. La gara, come è noto, era in programma il 6 gennaio: non si è giocata, i nerazzurri hanno perso i primi due gradi di giudizio della giustizia sportiva e ora preparano il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI.

Il ricorso non c'è, ancora. La Gazzetta dello Sport, che ieri aveva ipotizzato il 27 aprile come prima data utile per giocare la partita proprio calcolando i tempi della giustizia, evidenzia come a oggi l'Inter non abbia ancora presentato il ricorso. Ha tempo fino al 24 marzo per farlo e secondo la rosea lo farà nel corso della prossima settimana. Da capire i motivi di queste lungaggini: se da un lato il club respinge le accuse di voler rimandare il più lontano possibile la partita - e Inzaghi ha detto chiaramente che vorrebbe giocarla presto - dall'altro non sembra esservi l'intenzione di rinunciare. Nonostante i precedenti, a partire da Juventus-Napoli, lascino ben poche possibilità di vittoria. Così, resta in piedi il 27 aprile, ma bisogna iniziare a considerare anche il 4 maggio. Ultime date utili, considerato che l'11 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia, che potrebbe coinvolgere proprio l'Inter.