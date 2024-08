Bologna, Lucumì salta il Napoli: si allungano i tempi di recupero

Oltre a dover fare i conti con la momentanea mancata sostituzione di Riccardo Calafiori, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano in difesa è alle prese con l'infortunio di Jhon Lucumi. Il centrale colombiano si è fatto male in occasione della gara d'esordio nell'ultima Copa America, giocata dai Cafeteros contro il Paraguay. Al rientro in città, anticipato di qualche giorno, i medici del club rossoblù, che volevano vederci chiaro nonostante la risonanza spedita dalla nazionale, la scorsa settimana lo hanno sottoposto ad un'ecografia e anche ad una seconda perché avvertiva ancora fastidio al retto femorale. In base a queste è stato definito il piano di recupero, al termine del quale Lucumi dovrà infatti recuperare la sua miglior condizione fisica dopo uno stop dall'attività di più di 40 giorni.

Quante partite salta Lucumì. Vista la diagnosi, come riporta il Corriere dello Sport, Il difensore certamente non ci sarà per l'esordio in campionato contro l'Udinese (largo alla coppia (Beukema-Erlic) così come nelle due successive sfide in programma ad agosto contro Napoli ed Empoli. In Nazionale, invece, il ct Nestor Lorenzo dovrà trovare altre soluzioni difensive in vista dei match di qualificazione per i Mondiali in programma ad inizio settembre contro Perù e Argentina. Possibile rientro, quindi, il 15 settembre a Como.