Bologna-Napoli, out Mertens e Politano: le probabili della Gazzetta

Diverse novità di formazione per il Napoli nella probabile proposta dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Per la sfida di questo pomeriggio al Bologna, secondo la rosea, non ci sarà in campo Dries Mertens, con Andrea Petagna a guidare l’attacco dei partenopei.

Novità anche in mediana, con Fabiàn che fa coppia con Lobotka, mentre nel terzetto offensivo per la rosea non ci sarà Politano: Lozano a destra, Zielinski al centro e Elmas a sinistra. Sulla corsia mancina della difesa ritorna invece Mario Rui.