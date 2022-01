Bologna-Napoli, probabili formazioni CdS: out Mertens, Zielinski subito titolare?

Luciano Spalletti ha ancora dei dubbi di formazione per la partita di stasera con il Bologna, soprattutto dalla cintola in su. Il Napoli dovrebbe aver recuperato sia Fabian che Zielinski e, secondo il Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero partire subito dall'inizio. Con lo spagnolo in mediana dovrebbe esserci Lobotka. In attacco Politano potrebbe spuntarla su Lozano e Petagna su Mertens.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna