Bologna-Napoli, probabili formazioni CdS: tornano i big, Gattuso si affida ai suoi 'titolari'

Dopo aver attuato un ampio turnover in Europa League contro il Rijeka, Rino Gattuso torna ad affidarsi ai suoi big per battere il Bologna. Di fatto manderà in campo la formazione titolare o, per meglio dire, quella che s'è vista più volte sotto la sua gestione in quest'avvio di campionatoo. Tornano Ospina, Manolas, Bakayoko, Fabian, Lozano, Insigne, Osimhen. Insomma, tutti i perni della squadra. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen