Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Garcia lancia Natan! Davanti Politano

Rudi Garcia lancerà una difesa inedita per la partita col Bologna, costretto dagli infortuni: spazio a Natan insieme a Ostigard

Rudi Garcia lancerà una difesa inedita per la partita col Bologna, costretto dagli infortuni: spazio a Natan insieme a Ostigard. Per il resto non dovrebbero grosse novità di formazione, secondo La Gazzetta dello Sport: Mario Rui la spunta su Olivera a sinistra, Politano ancora titolare davanti. Ecco le probabili formazioni secondo la Rosea.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia