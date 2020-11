Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Mario Rui, torna anche Ospina

Pochi dubbi per Rino Gattuso per quel che riguarda la formazione da schierare stasera sul campo del Bologna. L'allenatore azzurro dovrebbe affidarsi al suo undici migliore, rilanciando dall'inizio tutti i titolari risparmiati in Europa League. Si rivedrà Ospina in porta e Hysaj in difesa, con Mario Rui out. In attacco Insigne e Lozano sulle fasce, Mertens e Osimhen al centro. Ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen