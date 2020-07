Bologna-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: Lozano ed Elmas dall'inizio

L'edizione odierna di Tuttosport ha provato ad anticipare le scelte di Gattuso per la sfida di stasera contro il Bologna. In avanti spazio a Lozano al posto di Insigne, con Politano a destra e Milik a centro. Elmas titolare a centrocampo con Zielinski e Demme, mentre in difesa spazio ad Hysaj sulla sinistra.



Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks, Medel, Dominguez, Skov Olsen, Soriano, Barrow, Palacio.