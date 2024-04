"Bruciato da Cheddira": Rrahmani distrutto dai quotidiani

Tanti errori per Amir Rrahmani. Quella contro il Frosinone non è stata una prestazione memorabile per il difensore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti errori per Amir Rrahmani. Quella contro il Frosinone non è stata una prestazione memorabile per il difensore del Napoli. "Provoca il rigore (pure ammonito ed era in diffida) - scrive la Gazzetta dello Sport - resta a distanza di Cheddira che pianta il 2-2". "Errori e amnesie - commenta il Corriere dello Sport -. Una delle giornate peggiori: il fallo da rigore su Cheddira, l’odore di bruciato sul suo colpo di testa del 2-2, l’ammonizione (diffidato, salterà Empoli)".

Questo quanto riporta TMW: "Fatica nel tenere a freno Cheddira e non a caso poco prima della mezz'ora lo ferma in area irregolarmente. Gara con tante ombre, come tutta la stagione. Sul 2-2, guarda l'attaccante del Frosinone mentre gli sfreccia davanti".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoNapoli.net: 4,5 (Leggi le pagelle)