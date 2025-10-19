Brutto Napoli, CdS: "Peggior prova stagionale! Quanta imprecisione..."

Il Napoli cade per la seconda volta in campionato, per la terza in stagione. A Torino arriva un altro k.o. in trasferta (dopo Milano e Manchester) ma ciò che preoccupa maggiormente è la prestazione. Ed è su questa che si sofferma all'indomani nella sua analisi il Corriere dello Sport, definendola "la peggiore della stagione". Ecco quanto si legge sul quotidiano: "Una gioia e un dolore: è la scena del sabato che resta negli occhi. Mentre oggi, beh, il Napoli potrebbe non essere più in vetta alla classifica: la seconda sconfitta in sette turni di campionato, con la peggior prestazione stagionale, ha già fatto male e potrebbe farne molto di più se il Milan batterà la Viola.

Ma quello del Cholito non è stato l'unico schiaffo del destino: al 93', dopo un secondo tempo di assedio (13 tiri) e imprecisione (3 nello specchio), Lang l'aveva pareggiata all'ultimo sospiro dopo un palo di Politano e aveva anche fatto festa sfrenata, senza maglia; al momento del tiro, però, era in fuorigioco e così gli è rimasta soltanto l'ammonizione. Incredibile e pessimo finale di una giornata nata male: alle assenze di Lobotka e Rrahmani, pilastri fondamentali e molto difficilmente sostituibili nell'economia degli equilibri per qualità e attitudini, si aggiungono in mattinata quelle di Hojlund, per affaticamento, e McTominay, per trauma contusivo con sei punti alla caviglia".