Bunker da primato, il miracolo di Spalletti: i numeri della miglior difesa d'Italia

Il vero miracolo di Luciano Spalletti e del suo staff tecnico è stato fatto in difesa, il reparto che è maggiormente cresciuto da una stagione all'altra. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Il miglior attacco dev’essere la difesa, se dentro quei trentadue punti in classifica ci stanno (appena) quattro gol; e se in dodici partite non c’è finita neanche una sconfitta e se per otto volte (con il Venezia, con l’Udinese, con la Sampdoria, con il Cagliari, con il Torino, con la Roma, con il Bologna e con la Salernitana) Meret e Ospina se ne sono tornati nello spogliatoio con la maglietta linda, vuol dire che là dietro c’è un piccolo miracolo alla napoletana che Luciano Spalletti ha allestito diabolicamente".