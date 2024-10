Bunker Empoli in casa: 0 sconfitte, 0 gol presi e insegue un record in Serie A

Non solo numeri incredibili contro il Napoli, come vi abbiamo raccontato. L'Empoli può scrivere nuovi record per il rendimento casalingo: la squadra di D'Aversa ha pareggiato 0-0 le prime tre gare casalinghe (contro Monza, Juventus e Fiorentina) e potrebbe diventare la prima formazione nella storia della Serie A a pareggiare le prime quattro gare interne.

In generale l'Empoli in casa già dalla scorsa stagione è davvero difficile da piegare. La squadra toscana infatti è imbattuta nelle ultime sette gare casalinghe in Serie A (3 vittorie e quattro pareggi) e non ha mai registrato una striscia interna positiva più lunga addirittura dal periodo 2007 sotto la guida Cagni. Un'epoca fa.