Vergara sembra sicuro tra i titolari domenica: tutte le novità di Conte

Turnover necessario e inevitabile per il Napoli contro l'Udinese dato che le assenze sono tante e si gioca ormai ogni tre giorni. La prossima settimana, poi, si partirà subito per la Supercoppa a Riyad. Il 18 sfida al Milan. Sul tema formazione ecco cosa scrive Repubblica oggi in edicola.

"Nel frattempo Conte dovrà andare avanti col 3-4-2-1 che ha permesso al Napoli di evitare la crisi dopo la sosta di novembre e riprendersi la vetta. A Udine gli azzurri andranno a caccia della quarta vittoria di fila e potrebbe esserci qualche novità: Juan Jesus, Spinazzola e Vergara in lizza per un posto tra i titolari. Emergenza e stanchezza vanno combattute sfruttando l'intero organico".