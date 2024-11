Buongiorno bocciato dai quotidiani: "Si perde Rabiot sul gol"

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno non ha ripetuto contro la Francia l'ottima prova contro il Belgio. E' andato in difficoltà e ha rimediato diverse insufficienze nelle pagelle dei quotidiani.

Voto 5.5 da La Gazzetta dello Sport: "Preso in mezzo sul gol di Rabiot, che salta sul suo ritardo nel gioco delle marcature, sconfinato in incertezza. Pare meno solido del solito".

Voto 5.5 dal Corriere dello Sport: "Fra lui e il compagno di cordata salta Rabiot per lo 0-1, le colpe dell’uno ricadono anche sull’altro. Meglio in marcatura che in fase d’impostazione".

Voto 5 dal Corriere della Sera: "Un passo di troppo lo costringe a saltare all’indietro sul corner dell’1-0 e a perdersi Rabiot. Uno smacco per un marcatore all’antica come lui".