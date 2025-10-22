Buongiorno choc, quanti 4 in pagella: "Notte da horror, malissimo!"
Tutti bocciati in difesa per il Napoli. Male Alessandro Buongiorno che era al rientro da titolare dopo un mese ma che fa autogol e non solo.
Voto 4 per La Gazzetta dello Sport
"Voto esteso a tutti, ma il suo crollo simbolo del muro che non c'è più. Sfortunato sull'autogol, scherzato sul 3-1 che apre la via della goleada. Un pessimo rientro dal primo minuto".
Voto 4 per il Corriere dello Sport
"Ritrova dopo un mese la maglia da titolare, ma anche per lui è notte horror. A uomo su Til, nel tentativo di anticiparlo sorprende tutti facendo autogol. Poi Mauro Junior lo brucia sul 3-1".
Voto 4,5 per Tuttonapoli
"Sbaglia qualche anticipo ed è sfortunato in occasione dell’autorete. Malissimo in occasione della rete del 3-1 del Psv. Dopo l’errore compie qualche buona chiusura".
