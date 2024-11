Buongiorno e la Juve: la frase che spiazzò i tifosi bianconeri

vedi letture

Quella di domenica sarà una partita speciale per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli torna a casa. Focus sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Si allenava nel mito di Alessandro Nesta e studiava, lo ha fatto sempre e lo fa ancora oggi: il Liceo Scientifico, la laurea in Economia Aziendale e ora la Magistrale. Il suo modello storico è Gandhi: è un guerriero ma anche un giovane uomo saggio e riflessivo. Papà lo chiamava “calma piatta”, per prenderlo in giro. Nel suo curriculum granata c’è anche il rifiuto alla Juve, in estate. Coerenza, sincerità, principi".

Il quotidiano ricorda la sua frase: "Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: mi sentivo di tradire in primis me stesso".