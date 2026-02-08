Buongiorno non è stato bocciato da Conte per il doppio errore: ecco perché l'ha sostituito

La vittoria di Marassi ha regalato tre punti pesantissimi al Napoli, ma ha lasciato anche una ferita da curare. Alessandro Buongiorno è stato suo malgrado il protagonista in negativo del 3-2 sul Genoa: entrambe le reti subite sono nate da suoi errori nella gestione del pallone da ultimo uomo. Prima il retropassaggio che ha portato al rigore, poi il controllo sbagliato che ha spalancato la strada al 2-2 di Colombo.

Il Corriere dello Sport ricostruisce così la serata: “Due errori che alla fine non hanno pesato, ma restano lì, appiccicati alla mente di un calciatore in difficoltà. Buongiorno è uscito coprendosi il volto con la maglia, consolato prima dai compagni – Juan Jesus e Spinazzola – poi da Conte”. Il primo episodio arriva dopo pochi secondi, “un avvio shock” assorbito grazie alla reazione della squadra. Nella ripresa, però, “un déjà-vu” che induce Antonio Conte a sostituirlo “per proteggerlo, prima ancora che per scelta tecnica”.

Il quotidiano ricorda come Buongiorno fosse uno dei simboli dello scudetto scorso, ma quest’anno “qualcosa si è inceppato” tra cambi di modulo e aspettative. La conclusione è netta: “Protegerlo ora è la priorità”. Una missione che il Napoli ha già iniziato, facendo quadrato attorno al suo difensore.